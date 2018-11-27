شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: لازم يكون عندنا شجاعة لتصفية الشركات غير القابلة للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلة لتطوير شركات قطاع الأعمال، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الشركات التى ستفشل معها هذه الخطة وجب إغلاقها فى حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح.

وأضاف توفيق، قائلا: "مش عايزين نكرر سيناريو خسائر20 عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية، الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء على مستوي المصانع أو العمال أو المكينات التي سيتم بيعها كخردة، سعر طن الخردة يصل الآن إلى 7000 جنيه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.