مصر | وفد قضائي سعودي في زيارة لوزارة العدل للاطلاع على الخبرات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد قضائي سعودي في زيارة لوزارة العدل للاطلاع على الخبرات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بمقر وزارة العدل وفد قضائي رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ سلمان بن حمد النشوان أمين عام مجلس القضاء السعودي سابقا يرافقه لفيف من السادة القضاة، وذلك ضمن زيارة لجمهورية مصر العربية لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية في مجال توثيق إجراءات محكمة النقض و الاستئناف.

ويبحث اللقاء كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال القضائي والاطلاع على التجربة المصرية في التقاضي بمحكمتي النقض والاستئناف وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضاء السعودي.

وأعقب هذا لقاء الوفد بالمستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، ثم جولة بقطاعات الوزارة المعنية بهدف الزيارة كقطاعات التفتيش القضائي، والإدارات القانونية والخبراء والطب الشرعي.

ويتضمن البرنامج أيضاً زيارة مطولة لمحكمة النقض للتعريف بالمحكمة و دورها وإجراءاتها من خلال جولة ميدانية بالمحكمة للتعرف عمليا على أقسامها وإجراءات التوثيق المعتمدة بها، وأيضا زيارة محكمة استئناف القاهرة للتعرف على إجراءات سير العمل بها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة العدل بدعم تبادل الخبرات القضائية مع أشقائها من الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.

