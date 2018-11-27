مصر | دعوى تطالب الداخلية بوقف قرار القبض على أحد المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى تطالب الداخلية بوقف قرار القبض على أحد المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام عماد زين العابدين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلزام وزارة الداخلية بوقف قرار بالقبض عليه، لأن كافة الأحكام الصادرة ضده غيابية ولم يعلن بها.

واختصمت الدعوى رقم ٥٠٠٧١ لسنة ٧٢ ق، وزير الداخلية بصفته.

وقالت الدعوى إن الطاعن يعمل بدولة الإمارات، حيث فوجئ بقيام السلطات المصرية بالقبض عليه بتهمة وجود أحكام عليه بالنصب، وقامت إدارة الإنتربول بالقبض عليه.

وأضاف الطاعن، أن ما قامت به إدارة الإنتربول التابعة لوزارة الداخلية المصرية، هي شكوى كيدية من خصومه لأن كلها أحكام غيابية ولم يعلم بها.