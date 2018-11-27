مصر | حبس عاطلين بتهمة الاتجار في الحشيش بمدينة بدر

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة مخدر الحشيش بدائرة قسم بدر. وترجع الواقعة بتمكن ضباط قسم شرطة بدر، أثناء دورية أمنية من القبض على "م.م "، و"ف.ح" عاطلين وبحوزتهما 23 قطعة حشيش قبل ترويجها، وبسؤالهما أنكرا صلتهما بالمضبوطات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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