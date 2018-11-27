مصر | حبس مندوب شركة شحن لاتجاره في العملة بعابدين

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قررت نيابة عابدين حبس مندوب شركة شحنن لمزاولته نشاطًا غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على "م.ا" 23 سنة، مندوب شركة للشحن، لمزاولته نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ويتخذ من منطقة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وعثر بحوزته على مبلغ 4 آلاف جنيه سوداني، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.