مصر | "الصحة": ضبط مخزن أدوية غير مرخص في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": ضبط مخزن أدوية غير مرخص في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، عن ضبط مخزن غير مرخص تابع لمستشفى خاصة، بمدينة كوم حمادة، محافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع ضباط الأمن الوطني.

ويأتي هذا في إطار المتابعة الجادة لمخازن الأدوية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان تداول دواء ومطابق للمواصفات العالمية وساري الصلاحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المخزن الذي تم ضبطه يفتقر إلى اشتراطات التخزين الجيد من حيث التهوية، كما لا يوجد به كهرباء، كما وجد أنه يحتوي على كميات هائلة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والمكدسة داخل 180 جوالًا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إلى أنه تم سحب 913 صنفًا من عينات الأدوية، والتي تضمنت أدوية لعلاج مرضى الضغط والسكر ولعلاج مرضى الجهاز التنفسي وأدوية خافضة الحرارة والمسكنات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المحاليل الوريدية، كما تم سحب 205 أصناف من عينات المستلزمات الطبية لتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك لبيان ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وأكدت " زيادة"، على تشديد الرقابة على الأسواق، واستمرار حملات التفتيش الصيدلي وضرباته على أيدي المخالفين والمتلاعبين بالدواء وصحة المواطنين.

