مصر | طعناه في رقبته.. استمرار حبس عاطلين بتهمه الاعتداء على سائق توك توك لسرقته بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طعناه في رقبته.. استمرار حبس عاطلين بتهمه الاعتداء على سائق توك توك لسرقته بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، استمرار حبس عاطلين 15 يوما بتهمة الاعتداء على سائق توك توك بسلاح أبيض محدثين إصابة بالغة بجرح قطعي في الرقبة وقاما بعدها بسرقة مركبته.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبال المدعو "وائل.س" 20 سنة، سائق توك توك، مصابًا بجرح قطعي بمنطقة الرقبة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبمناقشة المجني عليه أقر بقيام شخصين باستدراجه بحجة توصيلهم لمنطقة ركن فاروق دائرة القسم، وأثناء مروره بمنطقة نائية فوجئ بأحدهما يطعنه بمطواه قرن بمنطقة الرقبة وعقب ذلك قاما بالاستيلاء على التوك توك ملكه وفرا هاربين، وأدلى بأوصافهما التقريبية.

وعقب تقنين الإجراءات وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع.ع" 24 سنة عاطل،" ك.ا" 23 سنة، عاطل، ومقيمين بمنقطة حلوان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة للمتهمين تمكنت قوه امنية من القبض عليهما وقاما بارشادهم عن المركبة المسروقة وضبط بحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.