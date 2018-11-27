مصر | تأييد أحكام السجن المشدد على المتهمين بأحداث عنف ناهيا ورفض الطعون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد أحكام السجن المشدد على المتهمين بأحداث عنف ناهيا ورفض الطعون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث عنف ناهيا وتأييد أحكام السجن المشدد من 7 - 10 سنوات على ثلاثة متهمين بالقضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة، أصدرت أحكاما تتراوح ما بين السجن المشدد 7 - 10 سنوات على كل من عبدالرحمن محمد محمد صلاح ، وعمر الحسيني عنتر محروس، محمود شحاته إبراهيم معوض، والمتهمين في القضية رقم 3235 لسنه 2015 جنوب الجيزة والمعروفة بـ"أحداث ناهيا".

وأسد أمر الإحالة للمتهمين تهم، التجمهر والأضرار بالسلم العام وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والاعتداء علي المواطنين، واستعراض القوة و ترويع المواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقطع الطريق الزراعي.

