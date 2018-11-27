مصر | 4 ديسمبر.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 30 متهما بـ"تنظيم داعش الارهابي"

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى " داعش " في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق لجلسة 4 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.



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