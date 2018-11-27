مصر | دعوى قضائية تطالب بإلزام الداخلية بإصدار شهادة ميلاد لأحفاد أحد المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية تطالب بإلزام الداخلية بإصدار شهادة ميلاد لأحفاد أحد المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام رجب عبد النبي أبو حلاوة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتسجيل بيانات أحفاده على الحاسب الآلي وإصدار شهادات ميلاد مميكنه لهم. واختصمت الدعوى رقم ٤٩٩٨٦ لسنة ٧٢ ق، وزير الداخلية بصفته. وذكرت الدعوى، أن الطاعن جد لطفلين هم" ياسين محمد رجب وهيثم محمد رجب"، محل إقامتهم مرسى مطروح مواليد ٣ يوليو ٢٠١٥ و٨ أبريل ٢٠١٧ وصدرت لهما شهادة ميلاد تصدر بالمجان عند الولادة من وزارة الصحة، إلا أن جد الطفلين تفاجأ بأن أسمائهما لم تسجل على الحاسب الآلي لإصدار شهادة ميلاد مميكنة وتم رفض تسجيلهما.

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