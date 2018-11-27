أخبار مصر | رئيس "دعم مصر": قوة العلاقات المصرية السعودية تخدم الأمتين العربية والإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "دعم مصر": قوة العلاقات المصرية السعودية تخدم الأمتين العربية والإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للقاهرة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له مؤكدا أن تلك الزيارة والتى تُعد الثانية له خلال عام واحد تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون، بالإضافة إلى حجم التنسيق والتشاور المتبادل فى مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.

وأضاف القصبى، أن العلاقات المصرية السعودية تتسم بأسس وروابط قوية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التى تتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. وتؤكد الخبرة التاريخية أن لقاء مصر والمملكة على إستراتيجية واحدة ممثلة فى التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا. وهو ما عبر عنه الملك عبد العزيز آل سعود فى توضيح الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية بمقولته الشهيرة "لا غنى للعرب عن مصر – ولا غنى لمصر عن العرب".

وتابع زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، أن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام، برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمى والشعبى وتأكيدا فعليا بأن أمن الخليج من أمن مصر.