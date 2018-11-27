أخبار مصر | النائبة مارجريت عازر تنفي تقدمها باقتراح لتصدير الكلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائبة مارجريت عازر تنفي تقدمها باقتراح لتصدير الكلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت في تصريحات اليوم، إن هذه القضية التي افتعلها البعض ليست لها وجود بالمرة داخل مجلس النواب الموقر ولكن هناك من يريد افتعال موضوعات هولامية لإلقاء الأضواء عليهم، كما أن هناك أيضًا من يحارب المجلس والدولة في موضوعات فرعية للتشويش على الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.
وأكدت أنها لم تتقدم بأي اقتراحات بشأن تصدير الكلاب وتتحدى أن يكون هناك من يملك أى مستند بشأن تقدمها لهذا المقترح.
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