أخبار مصر | وكيل النواب: زيارة الأمير محمد بن سلمان خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل النواب: زيارة الأمير محمد بن سلمان خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن ترحيب القيادة المصرية بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يأتي كدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية ولموقف مصر بجانب الشعب والقيادة السعودية في ظل الحرب الإعلامية التي تتعرض لها منذ فترة، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تنسى وقوف القيادة السعودية بجانبها في الكثير من المواقف ومنذ ثورة يناير وحتى الآن.

وأشار في تصريحات اليوم، إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لمصر وشعبها على مر التاريخ وهذه الزيارة لها طبيعة خاصة، وتجمعها بمصر روابط وعلاقات تاريخية على مستوى الشعوب والقيادات منذ نشأة المملكة.

ونوه بأن مصر والسعودية هم الحصن المنيع للإسلام والمسلمين وهم من يقودون سفينة العالم الإسلامي ضد مخططات الإيرانية والغربية لتقسيم المنطقة، مضيفًا أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض يصب في صالح استقرار المنطقة العربية بأكملها.

وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة استراتيجية فهما جناحا الأمة العربية والإسلامية ويقفان بكل قوة للمخططات التي تواجه الأمة، مؤكدا أن شعوب العالم العربي تقف صفا واحدًا مع المملكة السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو يسعى إلى الإساءة إليها.