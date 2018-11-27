أخبار مصر | "عابد" و"الجمال" يشاركان في احتفالية إشهار وثيقة حماية البيئة العربية بعمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عابد" و"الجمال" يشاركان في احتفالية إشهار وثيقة حماية البيئة العربية بعمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المتوقع، أن يلتقي الوفد البرلماني اليوم الدكتور يحيى بن محفوظ، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الهامة أولهما إلي مجلس النواب العماني، وأخري إلي المتحف الوطني العماني، وذلك في وجود السفير المصري لدى عمان.
ويحضر الوفد البرلماني، حسب جدول الأعمال حفل العشاء الذي يقيمه الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة العماني، مساء اليوم الثلاثاء، على شرف أعضاء البرلمان العربي المشاركين في حفل إطلاق الوثيقة.
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