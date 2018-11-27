أخبار مصر | عاجل.. "تشريعية النواب" تمهل "القضاء الأعلى" 14 يوما لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "تشريعية النواب" تمهل "القضاء الأعلى" 14 يوما لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، مناقشة مشروع قانون السجل العيني، وذلك لأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، بشأنه قبل البدء في مناقشة مواده.

وقررت اللجنة أيضًا خلال اجتماعها توجيه خطاب استعجال لمجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية لسرعة الرد على مشروع التوثيق والشهر العقاري خلال أسبوعين من الآن.