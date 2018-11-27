أخبار مصر | "عبدالعال" يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يفتتح الجلسة العامة للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيرة التضامن، وأبرزها مخالفات مستشفى 75375.

ويناقش المجلس، عددا آخر من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والموجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بحضور وزير التجارة والصناعة.

وتتعلق الطلبات، بإجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد، وسبل الاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة.

كما يناقش المجلس عددا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والخارج، ومنها قرار بالتعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018، وأيضا تتضمن قرارا بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمــال الزراعية للتنمية الريفية وزيـادة الدخــول (أراضي) والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

وتشمل أيضا، قرارا بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) والموقعة بتاريخ 18 يوليو 2018، وقرار بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

وكذلك، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصري الأمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018، وتشمل أيضا، اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 يوليو 2018.