أخبار مصر | "تعليم البرلمان" توافق على تعريفات قانون ضمان جودة التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعليم البرلمان" توافق على تعريفات قانون ضمان جودة التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على التعريفات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وخلال الاجتماع اقترح بعض النواب بحذف مصطلح "المؤسسات" بمشروع القانون، إلا أن ممثلة وزارة العدل اعترضت على ذلك، مؤكدة تمسك الحكومة ببقائها.

وقالت مُمثلة وزارة العدل، إنه حال حذف مصطلح المؤسسات، سيتطلب ذلك النظر في باقى المواد بالقانون، حتى لا يؤثر الحذف على القانون ويحدث خلل بمواده.