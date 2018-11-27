أخبار مصر | الانتهاء من ترميم نجفة بجامع محمد علي والبدء في الرئيسية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتهاء من ترميم نجفة بجامع محمد علي والبدء في الرئيسية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم، إنه تم الانتهاء من أعمال ترميم نجفة بمسجد محمد علي بالقعلة، وبذلك يكون قد انتهى فريق الترميم من ترميم نجفتين حيث كانت الأولى تعرض بالجهة الجنوبية للمسجد والثانية بالعقد الشمالي لبيت الصلاة، وسيتم البدء في النجفة الرئيسية.

وأوضح "سنبل" أن أعمال ترميم وصيانة النجف الموجود بالمسجد، تشمل ٩ نجفات موجودين بالعقد الشمالي الشرقي لبيت الصلاة، وتأتي ضمن مشروع وزارة الاثار لإحياء جامع محمد علي بالقلعة.

وبخصوص النجفة الثانية قال سنبل إن أعمال ترميمها استغرقت ما يقرب من ١٢ شهرًا حيث تم فكها ونقلها لإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة لها طبقا للقواعد الأثرية المتبعة، وأشار إلى أن النجفة الثانية كانت في حالة سيئة من الحفظ وتعاني من فقد بعض أجزائها وتهالك الأسلاك والإكسسوارات.

وشملت أعمال الترميم التنظيف الميكانيكي، والمعالجات الكيميائة لكافة أجزاء النجفة، ولصق الأجزاء المكسورة واستكمال الأجزاء المفقودة، بالإضافة إلى استبدال الخيوط المتهالكة بخيوط جديدة مقاومة للصدأ والتي تستخدم في ربط حبات الكريستال ببعضها.

و فور الانتهاء من أعمال ترميم النجفه تم رفعها إلى مكانها الأصلى.

وأكد سنبل أن فريق الترميم سيواصل أعمال المشروع والبدء في إنزال النجفة الرئيسية بالمسجد والتي أهداها الملك فليب ملك فرنسا لمحمد علي، للبدء في أعمال الترميم والصيانة اللازمة لها.