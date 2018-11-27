شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي أمام مزلقان بالدقهلية.. وتحويل الطريق لمدة 3 أيام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع هبوط أرضي بعمق 5 أمتار في الطريق الرئيسى أمام مزلقان قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة، الثلاثاء، ما تسبب في عرقلة حركة المرور وتحويل الطريق.

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث يفيد بحدوث هبوط أرضي في طريق «ميت الأكراد- شاوة» أمام المزلقان، ما تسبب في توقف حركة المرور بالمكان.

وجه مدير الأمن ضباط إدارة المرور وتم تحويل الطريق إلى طريق «التجنيد- تلبانة»، وتم إخطار محافظة الدقهلية للتعامل مع الحادث.

ومن جانبه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، كلف اللواء خالد محجوب رئيس مركز ومدينة المنصورة بالانتقال فوراً لمعاينة الهبوط وإصلاحه، وتبين أنه سيستغرق 3 أيام، فتقرر تحويل الطريق هذه المدة لحين الانتهاء من الإصلاحات الجارية.

كما وجه المحافظ مهندسى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث أسباب الهبوط الأرضي والعمل على إصلاحه فورًا، وطالب بتنظيم حركة المرور في موقع الهبوط لتسهيل الحركة المرورية على الطريق وإخطاره بعملية الإصلاح أولا بأول إلى أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

هبوط أرضي أمام مزلقان بالدقهلية

هبوط أرضي أمام مزلقان بالدقهلية