شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلفري» لتوصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل والمطاعم بالإسماعيلية (الأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم التأكيد على توفير خدمة الديلفري لتوصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل والمطاعم من المستودعات مباشرة إلى المستهلك، وذلك بسعر ستون جنيها لتوصيل اسطوانة البوتاجاز المنزلية وبسعر 120 جنيها للاسطوانة التجارية للمطاعم والمحلات .

وقال المحافظ أن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة للعمل على توفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنيين ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وذلك من خلال الاتصال على ارقام تليفونات – 0649203315/ و0649203316