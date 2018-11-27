شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوافق على تشغيل مخبز «أفرنجي» ضمن مشروع «الآلية» بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تشغيل مخبز الفينو «الأفرنجي» التابع لمشروع المخابز الآلية الكائن بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق لخدمة أبناء المحافظة.

جاءت الموافقة بناءاً على طلب المحافظة بالبدء في تشغيل مخبز الفينو الأفرنجي لللاستفادة من المعدات والماكينات الموجودة بالمخبز والتي تقدر تكلفتها بمبلغ 4 مليون جنيه والتي تم توريدها للمخبز منذ 2011 م.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لقرار وزير التموين بالموافقة على تشغيل المخبز، موضحاً أن القرار يأتي في إطار الحرص على المال العام ولصالح مواطني محافظة الشرقية.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد استقبل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمكتبه بالديوان العام، الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق وذلك لوضع حجر الأساس لإقامة سلسلة كارفور التجارية بمنطقة العصلوجى أمام إدارة مرور الشرقية.