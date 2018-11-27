شكرا لقرائتكم خبر عن الزيارة الثانية لمحمد بن سلمان لمصر خلال عام.. ومعلّقون: «مصر تُساند المملكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مارس 2018، زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان القاهرة، لأول مرة مُنذ تعيينه وليًا للعهد، إذ شملت الزيارة توقيع 4 اتفاقيات ثنائية بين البلدين عقب جلسة مباحثات رسميّة، ووقّع الجانبان اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين وزارتيّ البيئة المصرية والسعودية، بالإضاف إلى اتفاق لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمارات بين البلدين، وبرنامج تنفيذي للتعاون المُشترك.

شملت الزيارة أيضًا، زيارة ولي العهد السعودي والرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمحور قناة السويس، وجولة بحرية في المجرى الملاحي للقناة، وزيارة لمدينة الإسماعلية الجديدة، بجانب افتتاح منتجع الفرسان، غرب قناة السويس.

وفي سابقة تاريخيّة، زار بن سلمان الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إذ التقى البابا تواضروس الثاني وعدد من القيادات الكنسية، وذلك بجانب زيارة وافتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر برفقة السيسي والطيب عقب اكتمالها، والتي بدأت عام 2014 على نفقة خادم الحرمين الشريفين السابق، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتكلفة 30 مليون جنيه.

للمرة الثانيّة خلال عام واحد، وعقب حوالي 7 أشهر، وصل الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، في زيارة من المُفترض أن تستغرق يومين فقط، إذ ستتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حسبْ تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسّام راضي، والذي أكد أنه سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وفي تصريحات للسفير السعودي لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، قال إن زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة للمرة الثانية خلال عام تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام، برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمى والشعبى.

فيما قال الإعلامي والكاتب الصحفي عماد الدين أديب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، لمؤازة المملكة في عاصفة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية المملكة في إسطنبول.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحكاية» على «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن الزيارة تؤكد أن «تحالف الاعتدال» بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين «قوي ومستمر»، بدليل المشاركة القوية لهذه الدول في مؤتمر الاستثمار في الرياض، فضلا عن مناورات «درع العرب 1».

وأشار إلى أن أول تحرك لولي العهد السعودي خارج المملكة كان بزيارة دول التحالف للتأكيد على قوته في مواجهة محاولات الابتزاز التركي، واستمرارية المواقف العربية حيال بعض القضايا مثل المقاطعة القطرية.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الخارجية عادل الجبير، وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المُرافق المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أحمد الخطيب، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير السعودية لدى مصر، أسامة نقلي.