شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 25 مليون فرد يستفيدون من «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إستراتيجية الوزارة للرعاية والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، تتضمن مشروعات الإقراض متناهي الصغر، الممول من صندوق تحيا مصر «برنامج مستورة»، والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 10 آلاف سيدة، وكذلك مشروعات تنمية المرأة الريفية المختلفة، بهدف تشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت والي، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الثلاثاء، أن برنامج «تكافل وكرامة» مر عليه 3 سنوات، وهـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي، وأصبح عدد أفراد الأسر المسجلة على قواعد بيانات «تكافل وكرامة» 24 مليونا و835.418 ألف، وعدد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى الآن 2 مليون و213.219 ألف أسرة.

