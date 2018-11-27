شكرا لقرائتكم خبر عن الكفن و550 ألف جنيه لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية ولجان المصالحات في مركز ملوي جنوب المنيا في إنهاء نزاع ثأري بين أولاد أبواليزيد وأولاد درويش بقرية التابوت بمركز ملوي منذ عام بسبب مقتل أحد أفراد عائلة أولاد اليزيد على يد أحد أفراد عائلة أبودرويش.

وحضر الصلح اللواء خلف حسن، حكمدار الجنوب، وكل من مأمور مركز شرطة ملوي، ونائب رئيس فرع البحث بالجنوب، وإبراهيم العربي، رئيس مركز ملوي السابق، وأعضاء لجنة المصالحات وهم إسماعيل حسونة، ومحمد عبدالعليم، ومحمد أبوالناظر، وهاني دربالة، والمئات من أبناء العائلتين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قام أحد أفراد عائلة أولاد دوريش محمد عوني عبد الرحيم بتقديم الكفن لشعبان محمد أبواليزيد والد المجني عليه أحمد شعبان من عائلة أولاد أبواليزيد.

وقررت لجنه المصالحات تغريم عائلة أولاد درويش 550 ألف جنيه تمنح لعائلة لأفراد عائلة أولاد اليزيد، ووقع الجانبين على عقد تصالح وتراضي وشرط جزائي قدره مليون جنيه لمن يخالف شروط العقد والتصالح.

جلسة صلح بين عائلة ابو اليزيد و عائلة درويش في ملوي بالمنيا

جلسة صلح بين عائلة ابو اليزيد و عائلة درويش في ملوي بالمنيا

جلسة صلح بين عائلة ابو اليزيد و عائلة درويش في ملوي بالمنيا

جلسة صلح بين عائلة ابو اليزيد و عائلة درويش في ملوي بالمنيا

جلسة صلح بين عائلة ابو اليزيد و عائلة درويش في ملوي بالمنيا

جلسة صلح بين عائلة ابو اليزيد و عائلة درويش في ملوي بالمنيا