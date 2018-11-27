شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استقبل المصريون محمد بن سلمان؟.. مظاهرات الحُب والإخاء بين الشعبين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطف عشرات المصريون بالشوارع والميادين، ترحيبًا بوصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للقاهرة، صباح اليوم، في تظاهُرة شكّلت عمق العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مطار القاهرة الدولي، في زيارة إلى مصر تستغرق يومين، إذ ستتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حسبْ تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسّام راضي.

وأجرى الرئيس المصري مباحثات مع ولي العهد، شملت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الخارجية عادل الجبير، وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المُرافق المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أحمد الخطيب، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير السعودية لدى مصر، أسامة نقلي.

استقبال محمد بن سلمان بميدان التحرير

استقبال محمد بن سلمان بميدان التحرير

استقبال محمد بن سلمان بميدان التحرير

استقبال محمد بن سلمان بميدان التحرير

استقبال محمد بن سلمان بميدان التحرير

استقبال محمد بن سلمان بميدان التحرير

استقبال محمد بن سلمان بميدان التحرير