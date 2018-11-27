شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الانتهاء من تعديلات قانون الجمعيات الأهلية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من تعديلات قانون الجمعيات الأهلية خلال شهر، تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب، مشيرة الي أن اللجنة التي تترأسها الوزيرة لوضع التعديلات بدأت في تلقي كل المقترحات من أصحاب الشأن والمعنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة رشا رمضان، وكيل اللجنة، الثلاثاء.

وقالت الوزيرة إن أهم الأولويات التي تعمل عليها وزارة التضامن هو بناء قواعد البيانات في مصر والمحافظات الأكثر فقرا، وما تبع ذلك من تقييم للبرامج المتاحة، وما يمكن تطويره فيها، وكذلك إضافة برامج جديدة، لافتة إلى أن الحكومة عملت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على حماية ومساعدة الفقراء في مصر.