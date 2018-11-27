شكرا لقرائتكم خبر عن دمياطيتان كفيفتان تحتلان «عرش رفع الأثقال بالعالم».. والمحافظ: «شرّفتوا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الثلاثاء، كابتن على قويطة مدرب رفع الأثقال مكفوفين بالمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية ورئيس مجلس أمناء مدرسة النور للمكفوفين واللاعبتان منى بعيت وفاطمة البربير، الحاصلتان على المركز الثالث على مستوى العالم في البطولة التي نظمتها جمهورية مصر العربية بمدينة الأقصر بحضور 14 دولة أجنبية نوفمبر الحالي.

وقامت «عوض» بإهدائهم شهادات تقدير ومبلغ مالي تكريمًا لما حققاه خلال هذه البطولة، حيث أعربت المحافظ عن سعادتها بتكريمهم اليوم، مؤكدة أنهم فخر للمحافظة، ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

وحرصت المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع البطلتين قائلة: «شرّفتوا مصر، ورفعتوا رأس البنت الدمياطية، وأثبتوا أنها تقدر تكون الأولى في أي مكان، ولازم تكونوا قدوة للجميع من أقرانكم».

الجدير بالذكر أن اللاعبتين من فريق مدرسة النور للمكفوفين، حيث فازت منى بعيت في وزن 75 بالمركز الثالث بعد دولتى أوكرانيا وتركيا وفازت فاطمة البربير في وزن 62 بالمركز الثالث بعد دولتى روسيا وأوكرانيا.

الدكتورة منال عوض تستقبل بطلتين مصر