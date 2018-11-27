شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: ندرس إقامة فرع لـ«كارفور» على مساحة 5 أفدنة بشرق النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، الثلاثاء، وفدا من مجموعة شركة كارفور التجارية، لبحث الخطوات والترتيبات اللازمة لإنشاء فرع للمجموعة بمدينة بني سويف على مساحة 5 أفدنة بشرق النيل.

ناقش المحافظ مع الوفد مجموعة من التفاصيل الخاصة بإنشاء مشروع فرع (كارفور بني سويف)، للاتفاق على الصيغة القانونية والإجرائية لتنفيذ المشروع، وبحث بعض التفاصيل الخاصة بالدراسات الفنية والمالية.

وتم الاتفاق على قيام المجموعة بإيفاد استشاري فرنسي لزيارة الموقع المقترح لمعاينته على أرض الواقع وإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في المشروع، بجانب الاتفاق على أن تكون نسبة العاملين في المشروع من أبناء بني سويف إلى 95%.

من جانبه أكد محافظ بني سويف على أن «إنشاء السلاسل التجارية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية العامة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية لرفع الكفاءة والقدرة التنافسية في كل القطاعات الاستثمارية وتوفير عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين في القطاعين العام والخاص، لتوفير أماكن تنافسية للتسوق وتحديد حجم الطلب وخفض حلقات التداول والذي يساهم في التحكم في أسعار السلع الأساسية ووصولها للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة».