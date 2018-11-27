شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تظاهرة طلابية فى حب السعودية بمناسبة زيارة بن سلمان للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان التحرير، والشوارع الجانبية منه، تظاهرة فى حب المملكة العربية السعودية، بمناسبة زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للقاهرة. وهتف المتظاهرون باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملوحين ، حيث قالوا" يا سلمان قولو لأبوك كل المصريين بيحبوك ". وشارك طلاب المدارس فى سيمفونية حب المملكة العربية السعودية، حيث حملوا الأعلام المصرية والسعودية ملوحين بها، مرددين الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

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