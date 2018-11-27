شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية تبرز زيارة الوفد الإعلامى المرافق لولى العهد لـ4 صحف مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع الزيارة التى يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، زار الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد 4 صحف مصرية هى: الخليج 365، والأهرام، وأخبار اليوم، والجمهورية.

وقالت صفحة السفارة السعودية بالقاهرة: "الوفد الإعلامي السعودى المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكى ولى العهد يزور عددًا من المؤسسات الإعلامية المصرية، ويلتقي برؤساء مجالس وتحرير إدارة مؤسسات صحف، الجمهورية، والأهرام، ودار أخباراليوم، واليوم السابع".

















وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير الخليج 365 استقبل مساء أمس الاثنين، الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والذى ضم رؤساء تحرير كبرى الصحف السعودية وعددا من الكتاب والمحللين السعوديين، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية التى شهدت طفرة كبيرة منذ تولى سمو الأمير محمد بن سلمان منصب ولى العهد، ومرحبا بالوفد الإعلامى السعودى الذى شرف مؤسسة الخليج 365 بالزيارة.