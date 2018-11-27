أخبار مصر | مصر تشارك في جلسة مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في جلسة مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في جلسة مجلس الأمن التي ناقشت كيفية تعزيز عمليات حفظ السلام بالقارة الأفريقية.

وأوضح "إدريس" خلال الجلسة، التحديات غير المسبوقة التي تواجه عمليات حفظ السلام في إفريقيا في الفترة الحالية، مع التأكيد على التزام مصر بتعزيز عمليات حفظ السلام في القارة.

وشدد مندوب مصر الدائم على أهمية إعطاء الأولوية للحلول السياسية، وبذل الجهود وتوفير المزيد من الموارد لبناء السلام وفقاً لأولويات الدول الأفريقية المستضيفة وخصوصيات كل نزاع، مشدداً على أهمية احترام سيادة ورغبة الدول المعنية وملكيتها الوطنية، والحفاظ على أولوية أمن وسلامة القوات الأممية المشاركة، مع ضرورة بلورة استراتيجيات خروج فعالة، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن مصر قد ساهمت بأكثر من 30 ألف عنصر عسكري وشرطي في بعثات الأمم المتحدة منذ عام 1960، كما انضمت مؤخراً لوثيقتين أمميتين محوريتين في مجال حفظ السلام، وهما "إعلان الالتزامات المشتركة لعمليات حفظ السلام" بمبادرة من سكرتير عام الأمم المتحدة، و"مبادئ كيجالي حول حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام"، وهو ما يعزز من مكانة مصر ووضعيتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، خاصة في القارة الأفريقية، ولاسيما على ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وقرب تدشين "مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمال والتنمية فيما بعد النزاعات" في القاهرة.