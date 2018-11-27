كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتنسيق مع لجنة علاج "محامين" مطروح.. "عبد الحفيظ" يبحث التعاقدات القديمة لإعادة هيكلتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أحمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يتم التنسيق مع حامد الحفيني، عضو مجلس نقابة محامى مطروح، مقرر لجنة العلاج، وذلك لبحث التعاقدات القديمة المبرمة منذ زمن لإعادة هيكلتها مرة أخرى، والتعاقد مع المستشفيات الجديدة، والمعامل والمراكز الطبية لخدمة المحامين، بدءا من عام 2019.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة أن هناك توجيهات من سامح عاشور، نقيب المحامين، لاختيار الأطباء والمستشفيات حسب احتياج المحامين لها، والتعاقد معهم، حسب تقديم الخدمات الأفضل.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة أن هناك توجيهات من سامح عاشور، نقيب المحامين، لاختيار الأطباء والمستشفيات حسب احتياج المحامين لها، والتعاقد معهم، حسب تقديم الخدمات الأفضل.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | بالتنسيق مع لجنة علاج "محامين" مطروح.. "عبد الحفيظ" يبحث التعاقدات القديمة لإعادة هيكلتها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .