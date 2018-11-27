أخبار مصر | بالتنسيق مع لجنة علاج "محامين" مطروح.. "عبد الحفيظ" يبحث التعاقدات القديمة لإعادة هيكلتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتنسيق مع لجنة علاج "محامين" مطروح.. "عبد الحفيظ" يبحث التعاقدات القديمة لإعادة هيكلتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يتم التنسيق مع حامد الحفيني، عضو مجلس نقابة محامى مطروح، مقرر لجنة العلاج، وذلك لبحث التعاقدات القديمة المبرمة منذ زمن لإعادة هيكلتها مرة أخرى، والتعاقد مع المستشفيات الجديدة، والمعامل والمراكز الطبية لخدمة المحامين، بدءا من عام 2019.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة أن هناك توجيهات من سامح عاشور، نقيب المحامين، لاختيار الأطباء والمستشفيات حسب احتياج المحامين لها، والتعاقد معهم، حسب تقديم الخدمات الأفضل.

