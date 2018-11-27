كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. محاضرة بمعهد القاهرة لمحامي نقابات شمال وجنوب الجيزة والقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد غدا الأربعاء معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات المجموعة الثانية التي تضم نقابات شمال وجنوب الجيزة والقليوبية، في تمام الساعة الثانية ظهرا، بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور النقيب العام.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | غدا.. محاضرة بمعهد القاهرة لمحامي نقابات شمال وجنوب الجيزة والقليوبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .