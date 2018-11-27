أخبار مصر | تجديد حبس المحامي عمر المختار 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المحامي عمر المختار 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدّدت محكمة جنح المنيا برئاسة المستشار محمود هاشم، حبس المحامي عمر المختار غرام 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، خلال نظره إحدى الجلسات. وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تقدم بطلب للمحامي العام لنيابات جنوب المنيا، لندب قاض للتحقيق في الواقعة، حيث إنه لم يتم الاستماع لشهود النفي، كما أن طلبات الدفاع والمتهم لم يتم التحقيق فيها.



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