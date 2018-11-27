أخبار مصر | القاهرة تستضيف مؤتمر طبي عربي لجراحي التجميل ١١ ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة تستضيف مؤتمر طبي عربي لجراحي التجميل ١١ ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف القاهرة، مؤتمرا طبيا، لاستعراض آخر تطورات عمليات جراحة الحروق والتجميل حول العالم، بمشاركة نخبة من الأطباء والجراحين المصريين والعرب، وذلك في ١١ ديسمبر المقبل.

ينظم المؤتمر، شركة جلفار مصر للصناعات الدوائية، والمكتب العلمي لشركة جلفار الامارات، بالاشتراك مع شركة ميبو الصينية.

ويشهد المؤتمر، الذي تستمر فعالياته من الثانية عشر ظهرا وحتي الرابعة مساء، الإعلان عن عددا من المنح للطلبة المصريين للدراسة في الصين، إلي جانب تدشين برنامج الرعاية الصحية الخيري "كل امراة وكل طفل".

وقالت شركة جلفار مصر، في بيان صحفي، إن الوفد الصيني بصدد زيارة عددا من المستشفيات المصرية علي هامش المؤتمر لتقديم الدعم المادي والعيني للمرضي والمستشفيات، حيث يقوم الوفد بزيارة الي مستشفي قصر العيني القديم يوم ١٠ ديسمبر، ثم سيزور مستشفي احمد ماهر التعليمي ومستشفي سيد جلال يوم ١٢ ديسمبر المقبل.