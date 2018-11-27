أخبار مصر | عاجل.. قرار هام لمجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار هام لمجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، رفع الحصانة عن النائب رئيس نادي الزمالك، بسبب وجود كيدية فى الاتهام.
وأكدت اللجنة أن طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، جاء بناء على بلاغ من ممدوح عباس، فى الوقت الذى توجد فيه قضايا بين عباس ورئيس الزمالك.
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