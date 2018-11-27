أخبار مصر | الحكومة تعلن الانتهاء من مشروع المحروسة 2018 خلال عام واحد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تعلن الانتهاء من مشروع المحروسة 2018 خلال عام واحد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو خاص حول"مشروع المحروسة 2018"، حيث ينقسم هذا المشروع، إلى المحروسة1 والمحروسة 2، وقد تم تنفيذ هذا المشروع على مدار عام واحد في مدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، بتكلفة بلغت 900 مليون جنيه، مكوناً من 197 عمارة، بإجمالي عدد وحدات تصل إلى 4895 وحدة على مساحة51 فداناً، مزوداً بكافة المرافق والخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.

والجدير بالذكر أنه تم تخصيص عمارتين للمرأة المعيلة، متوفراً بهما مصاعد كهربائية لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وذلك استمراراً لحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على تسليط الضوء على المشروعات التنموية والخدمية التي تقوم الدولة بتنفيذها في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما التي تهم المواطنين بشكل مباشر، والتي تهدف بالأساس إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بها.

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.