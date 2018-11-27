مصر | ضبط 5882 مخالفة بالجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5882 مخالفة بالجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لضبط كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية، بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مدير المرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 5882 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 100 مخالفة تجاوز سرعات، و3080 مخالفة نموذج 125، كما تم رصد 56 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، وتم حجز 27 توكتوك مخالف لقواعد وآداب المرور، و45 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و76 مخالفة من دون رخص قيادة أو تسيير.

وحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

