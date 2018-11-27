مصر | النيابة تأمر بحبس عاطل بتهمة سرقة مليون جنيه من شقة جاره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس عاطل بتهمة سرقة مليون جنيه من شقة جاره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مليون جنيه من شقة جاره، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة.

وتلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من "م. ا"، 41 سنة، أخصائي بمؤسسة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة باكتشافه سرقة مبلغ مالي مليون جنيه من داخل دولاب غرفة النوم الخاص به.

وبالانتقال تبين وجود قطع بسلك شباك دورة المياه الخاصة بالشقة وبعثرة محتوياتها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار والكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م. ا"، 28 سنة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق".

وبإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه الكائن بمنطقة إمبابة، وباستدعاء المبلغ تعرف عليه واتهمه بالسرقة.