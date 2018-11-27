مصر | قوات الإنقاذ تبحث عن شاب سقط من أعلى كوبري الساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الإنقاذ تبحث عن شاب سقط من أعلى كوبري الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بسقوط شاب من أعلى كوبري الساحل في مياه النيل، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى المكان للبحث عنه.
وجاء البلاغ من الأهالي بسقوط شاب داخل مياه النيل من أعلى كوبري الساحل وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم قوات ومعدات للبحث عن الغريق.
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