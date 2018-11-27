مصر | ضبط 950 كيلو دقيق مدعم داخل مخبز سياحي بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 950 كيلو دقيق مدعم داخل مخبز سياحي بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "ح.ن"، 20 سنة، مسئول عن مخبز سياحي بدائرة قسم شرطة السلام ثان لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة لاستخدامه في إعداد المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعه وعثر بداخل المخبز على "950" كيلو دقيق بلدي مدعم.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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