مصر | بالصور.. ضبط طن ونص أسماك فاسدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. ضبط طن ونص أسماك فاسدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطري من ضبط "ع. م"، 38 سنة، مسئول عن ثلاجة تبريد لتخزين الأسماك " غير مطابقة للاشتراطات الصحية " التابعة لمطعم شهير " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ومقيم محافظة كفر الشيخ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " أسماك " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بقصد إعداد المأكولات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على "ا1.275" طن ( سمك، جمبري، سبيط )، 335 كيلو (سمك، جمبري، سبيط، كفتة جمبري )، 300 كيلو مخلل " بدون بيانات "،400 لتر عصائر " بدون بيانات " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.