مصر | مدير شرطة المرافق يوجه بإزالة الإشغالات بإمبابة والعجوزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير شرطة المرافق يوجه بإزالة الإشغالات بإمبابة والعجوزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، بشن حملات مكبرة صباح اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لتطهير منطقتي إمبابة والعجوزة من الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وإزالة عربات الباعة الجائلين المتواجدة على جانبي الطريق، وإغلاق المقاه الغير مرخصة.

وتم إزالة جميع الإشغالات بالمنطقتين لإعادة المظهر الجمالي لها مرة أخرى، ويواصل رجال شرطة المرافق حملاتهم اليومية للحفاظ على نظافة الشارع الجيزاوي ومنع حدوث تكدسات مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

