مصر | زحامات مرورية أعلى الدائري بسبب تصادم سيارتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحامات مرورية أعلى الدائري بسبب تصادم سيارتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ظهرت زحامات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق من نفق السلام حتى محور سعد الدين الشاذلي، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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