مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور دون إصابات

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نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون إصابات.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق.
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