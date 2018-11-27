مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق.

