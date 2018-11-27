كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر في تصادم 3 سيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم ٣ سيارات أعلى كوبري أكتوبر المتجة لوسط البلد مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبري أكتوبر بوقوع حادث مروري أعلى منطقة عرب المحمدي وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر | كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر في تصادم 3 سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.