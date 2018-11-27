مصر | كثافات مرورية بطريق الأوتوستراد بسبب تعطل سيارة نقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بطريق الأوتوستراد بسبب تعطل سيارة نقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية إثر تعطل سيارة نقل بطريق الأوتوستراد المتجة لكوبري التونسي، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الأوتوستراد بتعطل سيار ة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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