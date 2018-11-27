مصر | ضبط 71 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 71 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 15 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، عش تجاري ( زيت طعام، طحينة ) غير مطابق للمواصفات القياسية بإجمالي 4 أطنان و60 كجم، 16 عدم حمل شهادة صحية، 15 خبز ناقص الوزن، 11 بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

