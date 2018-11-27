أخبار مصر | رئيس الوزراء يجتمع لبحث جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يجتمع لبحث جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعاً؛ لبحث جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال اللقــاء أشاد رئيس الوزراء بالمباحثات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية للانتهاء من تفاصيل إنشاء شركة تنمية مشتركة تساهم فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة شمال غرب خليج السويس، وذلك في إطار اهتمام المجموعة بالاستثمار في المنطقة التي تعد واحدة من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في العالم نظراً لما تتمتع به من مقومات لوجستية وموقع استراتيجي.

ورحب رئيس الوزراء، بالتفاهمات المبدئية التي تم الاتفاق بشأنها مع مجموعة موانئ دبي والتي تتضمن قيام المجموعة بتنفيذ مشروعاتها في المنطقة على مراحل، بما يضمن السرعة والكفاءة اللازمين لاستغلال هذه المنطقة المتميزة ويحقق عائداً إيجابياً للطرفين، هذا بالإضافة إلى التمويل الخارجي الذي سيتم ضخه عن طريق استثمارات المجموعة، والذي سيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل عام.

من ناحيته، أكد الفريق مهاب مميش، أن الاستثمارات المقبلة لمجموعة دبي العالمية تعد دليلاً جديداً على حجم نجاح مشروع تنمية قناة السويس، كما أن دخول مجموعة استثمارية عملاقة مثل مجموعة موانئ دبي للاستثمار في المنطقة سوف يرفع التصنيف الاستثماري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يبشر بجلب استثمارات أخرى للعديد من كبريات الشركات العالمية في الفترة القادمة.