أخبار مصر | "عبيد" يشهد احتفالية "صيادلة الشرقية" بيوم الصيدلي المثالي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبيد" يشهد احتفالية "صيادلة الشرقية" بيوم الصيدلي المثالي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، مساء اليوم، احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عصام ابو الفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، وأعضاء مجلس النقابة وحشد كبير من صيادلة الشرقية والمحافظات.

ومن المنتظر ان يقوم نقيب عام الصيادلة بتكريم عدد من الصيادلة خلال الإحتفالية.